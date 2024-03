„Es ist halt nicht mehr so, wie es einmal war!“

Im Europacup haben einige Steirer aufgezeigt: „Manuel Traninger hat den Gesamtsieg geholt“, so Kröll, „nach zwei Kreuzbandrissen in zwei Jahren hat er wieder richtig den Anschluss geschafft. Das Training mit der Weltcup-Gruppe in Übersee hat sich für ihn bezahlt gemacht. Als Europacup-Gesamtsieger darf er übrigens nächste Saison in allen Weltcup-Disziplinen starten.“