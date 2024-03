Drei Jobs: SPÖ-Chef jetzt auch Stadt-Chef

Neben Frau Laurentina waren Bundesparteichef Andreas Babler und AK-Präsident Peter Eder die ersten Gratulanten für David Egger. Der 37-Jährige wird der neue Bürgermeister der Wallerseestadt Neumarkt. In der Stichwahl setzte er sich überraschend klar mit 57 Prozent der Stimmen gegen dem amtierenden Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP) durch und beendet dessen zehnjährige Amtszeit. In den vergangenen 25 Jahren regierte die Volkspartei die Stadt. „Ich bin stolz und überwältigt. Ich habe nicht gedacht, dass es so eindeutig wird“, sagt Egger.