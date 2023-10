SPÖ-Chef Egger will Neumarkts Bürgermeister werden

SPÖ-Chef David Egger bleibt auch in seiner neuen Rolle als Klubobmann im Landtag der Gemeindepolitik treu. Er wird im März 2024 zur Bürgermeisterwahl in seiner Heimatstadt Neumarkt am Wallersee antreten. „Natürlich trete ich an, um Erster zu werden“, sagt Egger, der schon seit 2019 Vizebürgermeister in Neumarkt ist.