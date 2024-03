SPÖ-Chef David Egger sieht ein Lebenszeichen

Egger glaubt an Sieg in der Stichwahl

Die Hochstimmung will Egger auch in seine Heimatgemeinde mitnehmen. Da kämpft er am Palmsonntag gegen den amtierenden Stadtchef Adi Rieger (ÖVP) in der Stichwahl um den Bürgermeistersessel. Im ersten Wahlgang war der SPÖ-Chef knapp vorne. „Wir haben immer daran geglaubt, dass es möglich ist. Jetzt will ich den Sack zu machen“, so Egger.