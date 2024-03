Die Uhr tickt: Ist der AUA-Streik noch abzuwenden?

Die Arbeitgeberseite kritisierte den möglichen Ausstand in den Osterferien am Sonntag als „absolut verantwortungslos und Schuss ins eigene Knie der AUA-Belegschaft“. „Die Forderungen der Gewerkschaft vida nach bis zu 40 Prozent Gehaltsplus würden die gerade erst wieder aus einer Existenzkrise gesundete wirtschaftliche Basis der AUA und somit auch 6200 Arbeitsplätze der AUA-Beschäftigten massiv gefährden“, hieß es von Günther Ofner, Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer (WKO), am Sonntag in einer Aussendung. Wie berichtet bedroht der mögliche Ausstand einer AUA-Sprecherin zufolge 430 Flüge mit 52.000 Passagieren.