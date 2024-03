„Granaten schlugen um uns herum ein“

Um ihr Leben zu schützen, musste Familie Tadic Richtung Österreich fliehen – vorerst ohne Vater. „Er blieb noch ein halbes Jahr unten, das war alles auch politisch nicht so leicht.“ Darios Mutter schaffte es mit ihm und seinem damals achtjährigen Bruder nach Traiskirchen. Wo sie sich sofort wohl und zuhause fühlten. „Wir sind von einer Pflege-Familie super aufgenommen worden. Das werde ich nie vergessen.“

Seelenheil in Hartberg

Mit 16 gab’s für den gebürtigen Bosnier dann die österreichische Staatsbürgerschaft. Kontakt in sein Herkunftsland besteht aber weiterhin. „Wir sind früher oft runtergefahren, mehrmals im Jahr. Heute ist das zeitlich leider nur schwer machbar.“