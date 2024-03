Gasser schafft es beim Weltcupfinale aufs Podest

Gasser war nach ihrem Sturz Ende Jänner bei den X-Games in Aspen eigenen Angaben zufolge noch nicht bei 100 Prozent, zeigte in der Schweiz aber eine ansprechende Leistung. Nach Platz fünf im ersten, fehlerhaften Finallauf sprang die 32-Jährige mit dem zweitbesten Run im zweiten Durchgang noch aufs Podest. „Es war sicher nicht mein technisch schwerster Run, aber genug, um wieder am Podium zu sein. Das freut mich jetzt, die Saison gesund und mit einem Podium zu beenden.“