„Ich habe das Gefühl, dass mir alles offen steht“

Robert Schneider: Erzählen Sie mir ein wenig von Ihrem Hintergrund. Wo sind Sie aufgewachsen? Was machen Papa und Mama?

Mona Greussing: Ich komme aus Bizau, einem kleinen, versteckten Dörfchen, wo es wunderschön ist. Dort kennt natürlich jeder jeden, was ich nie als unangenehm empfunden habe. Die Eltern sind auch in Bizau aufgewachsen, also ich bin in eine richtige Großfamilie eingebettet. Meine ältere Schwester und ich waren viel bei der Oma. Meinen Eltern war es immer sehr wichtig, dass wir in diese Gemeinschaft der Verwandten eingebettet sind. Mein „Däta“ ist Bürgermeister von Bizau, und die Mama arbeitet als Sekretärin beim Fleischwarenhersteller Broger, ebenfalls in Bizau.