Sabalenka gewinnt erstes Match nach Tod von Kolzow

Das Spiel zwischen Sabalenka und Badosa war nur eines von acht Matches, das am Freitag stattfinden konnte. Grund dafür waren starke Regenfälle. Der an Position drei gesetzten Amerikanerin Coco Gauff schien dies nichts auszumachen. Die 20-Jährige setzte sich in nur 1:16 Stunden mit 6:1,6:2 gegen die argentinische Qualifikantin Nadia Podoroska durch und trifft in der dritten Runde nun auf Oceane Dodin aus Frankreich.