Demir in U21 erst mit Traumtor, dann mit Elferfoul

Österreichs U21-Nationalmannschaft hat am Freitag in einem Testspiel in Ried gegen Dänemark ein 1:1 erreicht. Im Mittelpunkt stand dabei Yusuf Demir – zunächst brachte der nach der Pause eingetauschte Ex-Rapidler die ÖFB-Auswahl mit einem prächtigen Freistoß in Führung (67.). Dann verschuldete er einen Elfer, den Oliver Sörensen zum Ausgleich verwandelte (70.). Für die Österreicher war es die Generalprobe für das EM-Quali-Match am Dienstag wieder in Ried gegen Zypern.