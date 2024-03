Bei ÖSV-Abfahrer stand sogar Karriereende im Raum

Ortlieb will im August ins Teamtraining einsteigen

Auch Nina Orlieb schuftet täglich, um zeitnah retour zu sein. Die Vorarlbergerin hatte sich zu Saisonbeginn in St. Moritz einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein zugezogen, wurde seither drei mal operiert. Der Heilungsprozess „geht voran, die Schritte sind klein, aber damit war zu rechnen – es ist eine Verletzung, die Geduld braucht“. Ihr Ziel sei es, im August wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen. Und dann bei der Heim-WM in Saalbach kommendes Jahr wieder um Medaillen zu fahren. Die Vize-Weltmeisterin in der Abfahrt saugte die Stimmung beim Weltcupfinale auf, meint: „Wenn man hier ist, sieht man, wofür es sich lohnt, jeden Tag unzählige Stunden an seinem Comeback zu arbeiten, die Schmerzen auf sich zu nehmen – das ist eine tolle Motivation für mich.“