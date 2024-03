Wolf „darf“ durch Siedlungsgebiete streifen

Verhalten des Tieres wurde geprüft

Am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht wurde daraufhin geprüft, ob aus dem per Video dokumentierten Verhalten des Tieres eine Gefährlichkeit für Menschen abgeleitet werden konnte. Die Maßnahme einer „möglichst raschen Entnahme“ kommt laut dem Maßnahmenkatalog der Jagdverordnung, der verschiedene Wolfsverhaltensweisen in Bezug zur Gefahr für Menschen setzt, in Betracht „wenn sich der Wolf unprovoziert aggressiv (z. B. mit Drohgebärden oder Angriff) gegenüber Menschen verhält oder in bewohnte Gebäude bzw. an ein Gehöft angeschlossene Stallungen eindringt.“