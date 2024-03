Warum KI noch lange nicht kann, was Roland kann

Also die Klospülung. Es kommt vor, dass sie rinnt – ich meine dauernd, was nicht nur wegen des Geräusches stört, sondern vor allem wegen der Wasserverschwendung. Also muss repariert werden. Zu diesem Behufe ist zunächst die Abdeckplatte zu entfernen. Es erscheint eine Öffnung von der Größe vier im Quadrat angeordneter Jasskarten – zumindest „gefühlt“, in Wahrheit ist das Loch ein bisschen größer, es ist jedenfalls kein Problem, eine Hand da hinein zu bugsieren.