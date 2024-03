Maurizio Zandron verpasst Kür bei WM in Montreal

Zandrons bestes WM-Resultat bleibt der 17. Platz vor zwei Jahren in Montpellier. Damit hat von den österreichischen Athleten in Montreal nur Olga Mikutina den Einzug in die Kür geschafft. Diese ist für Freitag (23.00 Uhr MEZ) angesetzt. Bei den Männern sorgten Titelverteidiger Shoma Uno (107,72 Pkt.) und Yuma Kagiyama (106,35) nach dem Kurzprogramm für eine japanische Doppelführung.