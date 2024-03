Skisprung-Protest: „Wir werden mit Füßen getreten“

Skiflug-Weltrekordhalterin Silje Opseth hat angekündigt, aus Protest nicht beim Weltcup-Finale in Planica an den Start zu gehen. Auch ihre norwegische Landsfrau und Raw-Air-Siegerin Eirin Marie Kvandal wird in Slowenien nicht dabei sein. Damit möchten sie auf die herrschende Ungleichbehandlung hinweisen. Die Skispringerinnen würden mit Füßen getreten.