„Diese vier Hundertstel werde ich immer finden“

„Schaut man nur dieses Rennen und die vier Hundertstel an, die mir zum Sieg gefehlt haben, ist es natürlich sehr schade“, sagte Magdalena Egger, nachdem sie beim Europacup-Finale in Kvitfjell (Nor) in der Abfahrt Zweite geworden war, nur 0,04 Sekunden – umgerechnet 1,27 Meter – hinter der Südtirolerin Nadia Delago. „Diesen Rückstand werde ich in der Analyse immer finden.“