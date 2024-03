Hundertstel-Drama kostet ÖSV-Dame Weltcup-Ticket

„Ich habe schon noch Reserven, aber das werden auch die anderen haben“, blieb Magdalena Egger vor dem Rennen zurückhaltend – obwohl die Lecherin in beiden Trainings die Bestzeit markiert hatte. Und auch im Rennen bewies die zweifache Abfahrtsjunioren-Weltmeisterin, dass sie sich auf den langen Latten pudelwohl fühlt. Mit Nummer neun gestartet, erwischte „Mäggy“ erneut eine starke Fahrt, steigerte sich von Sektor zu Sektor und überquerte die Ziellinie mit Bestzeit, 0,30 Sekunden vor der bis dahin führenden Italienerin Sara Thaler. Damit kletterte Egger in der Disziplinenwertung zwischenzeitlich auf Rang drei – was ein fixes Weltcupticket für die kommende Saison bedeuten würde.