Durch die Liebe und das Leben wie im Zeitraffer

Einziger Kritikpunkt: Das Stück spielt in der Weihnachtszeit, was wenig zum Frühling passt.



Service: „Oskar und die Dame in Rosa“ von Eric-Emmanuel Schmitt, Studiobühne der Kammerspiele Linz, Dauer: 75 Minuten; nächste Termine: 7., 10., 11. April; geeignet für Schulklassen