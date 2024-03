Noch 2 Tage: Festmahl beendet 40-tägige Fastenzeit

Der Mensch lebt nicht vom Ei allein

Fast 230 Tonnen Schaf – und Lammfleisch werden rund um Ostern in den heimischen Haushalten verspeist. Im Monat davor und danach sind es nur etwa ein Drittel. Nicht ganz so deutlich ist der Peak beim Kochschinken, der offenbar zu Weihnachten besonders geschätzt wird und absatzmäßig im Dezember seinen Höhepunkt erreicht. Anders beim Selchfleisch, das zu Ostern mit beinahe 1000 Tonnen etwa doppelt so oft verzehrt wird wie in „normalen“ Monaten.