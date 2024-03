„Du überlegst, ob das alles noch Sinn macht“

Finale in Planica

Das Gefühl, wieder in der Weltklasse gelandet zu sein, sei unbeschreiblich. „Die Lust aufs Fliegen in Planica ist extrem.“ Dort bestreiten die Adler diese Woche ihr Saisonfinale, steht heute bei den Herren die Quali an, bei den Damen (auf der Normalschanze) der letzte Bewerb. Huber hofft auf „ein paar 240er“, zeigt sich vor allem aber dankbar dafür, wieder gesund zu sein und seinen Beruf ausüben zu können. Vor einem Jahr war das schließlich noch ganz anders.