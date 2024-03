„Harrys schönste Zeit“ ist vorbei

Dieser Nebenjob Prünsters dürfte so manchem im ORF sauer aufgestoßen sein. „Das ist nicht im Interesse des ORF, daher werden solche Fälle im neuen Ethikkodex als Unvereinbarkeit geregelt“, so ein ORF-Sprecher. Der neue Verhaltenskodex soll ORF-Stars ja künftig Auftritte wie diesen erschweren – die Auflagen treten allerdings erst im April in Kraft. Mit Prünster machte man jedenfalls schon vorher Schluss. Dazu der ORF: Schon mit Ende 2023 habe man die Zusammenarbeit beendet, nach einem Auftrag für eine finale Staffel von „Harrys liabste Hütten“. Nun gibt es nur noch Wiederholungen.