Wald illegal gerodet? NEOS wollen volle Aufklärung

Die Rodung des riesigen Areals neben der Westautobahn in Ohlsdorf befasst nicht nur die Staatsanwaltschaft, die einen Anfangsverdacht prüft. In der Sitzung des Kontrollausschusses am Mittwoch wird NEOS-Klubchef Felix Eypeltauer einen Antrag auf „Einsetzung einer Untersuchungskommission zu Verfahren im Zusammenhang mit dem Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II“ beantragen.