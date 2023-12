In der Causa Waldrodung Ohlsdorf drohen nun Klagen

Eine Staatshaftungsklage gegen den unbegrenzten Bodenverbrauch hat die NGO AllRise beim Verfassungsgerichtshof schon eingebracht, auch mit dem Land OÖ als Beklagte. Nun bereitet AllRise in der Causa der Waldzerstörung in Ohlsdorf „rechtliche Schritte gegen die verantwortlichen Akteure“ vor, was allerdings früher (im Jänner 2023) auch schon mal überlegt wurde.