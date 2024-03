Die Melodie des Geldes am „Russischen Dienstag“

Enthüllungsjournalisten warfen Roldugin schon 2016 in den „Panama Papers“ Beteiligung an einem undurchsichtigen Netz an Briefkastenfirmen vor und hegten den Verdacht der Geldwäsche. Erst im Februar 2022, mit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, beendete Freys Nachfolger Kerschbaum die Konzertreihe der „Russischen Dienstage“.