Der älteste Fan sitzt bei den Wölfen auf der Bank

Die Saison in Kärntens Eishockey-Unterhaus ist beendet. Insgesamt kürten sich sieben Teams zum Meister. Die „Krone“ stellt diese in einer eigenen Serie vor. Die Tarco Wölfe aus Klagenfurt haben sich heuer in der Division II Mitte/Ost den neunten Titel in Serie gesichert. In der Finalserie bezwang man Völkermarkt mit 2:1. „Dabei waren diese der große Favorit...“