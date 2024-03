Lainer: „Ich will mein Herz auf dem Platz lassen“

„Feuer frei“

Die Momente im Nationaldress seien etwas ganz Besonderes. „Ich will mein Herz auf dem Platz lassen für Österreich“, betonte Lainer. „Ich fühle mich gut, deswegen Feuer frei.“ Einen Platz im EM-Kader traut er sich zu. Die Testspiele am Samstag in der Slowakei und am Dienstag in Wien gegen die Türkei sind nicht unwesentlich. „Wenn ich Einsatzminuten bekomme, werde ich versuchen, dass ich mich zerreiße. Ich bin aber immer gut damit gefahren, nicht zu weit vorauszudenken, sondern Schritt für Schritt zu machen.“