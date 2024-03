Große Zweifel an Video von Prinzessin Catherine

Allein auf X (ehemals Twitter) wurde ein Video, das Prinzessin Kate und Prinz William am Wochenende beim Verlassen ihres Lieblingsladens, dem Windsor Farm Shop in der Nähe ihres Adelaide Cottage, zeigen soll, innerhalb weniger Stunden über 18 Millionen Mal angesehen und zigfach geteilt. Doch viele zweifeln an der Echtheit des Videos.