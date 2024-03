ÖSV-Herr gibt das Weltcup-Fixticket aus der Hand

Steigerung war zu wenig

Ein Rennen, das für Noel Zwischenbrugger mit einer herben Enttäuschung endete. Der 22-Jährige war als Dritter der RTL-Wertung gestartet und hatte es damit selbst in der Hand, das Fixticket für die Weltcupsaison 2024/25 klarzumachen. Wie zuletzt bei den Rennen in Trysil tat sich der Mellauer aber schwer sein bestes Skifahren zu zeigen. Von Zwischenrang 18 konnte er sich im Finale zwar auf Platz elf verbessern – doch das war zu wenig. Am Ende blieb dem Atomic-Piloten in der Gesamtwertung nur Rang fünf. Gerade mal 28 Punkte fehlten auf die Top-3-Platzierung. „Natürlich war die Enttäuschung im ersten Moment groß“, sagte Noel. „Mit etwas Abstand muss ich aber auch sagen, dass die Saison nicht schlecht war, der Weg stimmt und ich nach vorne blicken kann.“