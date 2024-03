Nachricht von „Sohn“ war gemeine Betrugsfalle

Nie an Identität gezweifelt

Mit derselben Masche kassierten die Betrüger bei weiteren burgenländischen Familien groß ab. Im Chat mit seinem „Sohn“ wurde ein Vater, ebenfalls aus dem Bezirk Oberpullendorf, dazu gedrängt, wegen eines vorgespielten Notfalls 2400 Euro per Express auf ein Konto zu überweisen. Der Mann zweifelte nie an der Identität seines Gesprächspartners und kam dem Wunsch des falschen Sohnes nach. Erst als der unbekannte Täter noch mehr Überweisungen eingefordert hat, schöpfte der Familienvater Verdacht und alarmierte die Polizei.