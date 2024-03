Dieser Topklub geht in Graz auf Talentschau!

Der Traum von der großen Fußball-Karriere, wer hat(te) ihn nicht? Der kroatische Serienmeister Dinamo Zagreb geht in der Steiermark wieder auf Talentschau, veranstaltet gemeinsam mit der „Christian Gratzei Academy“ und dem Grazer Sportclub in den Osterferien (23. bis 25. März) ein Fußballcamp in der „Gruabn“.