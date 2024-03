Rapid-Fans: Hetzjagd auf Strafsenat hat Nachspiel

Bei den Rapid-Fans rumort es

Der ÖFB verurteilt die Anfeindungen gegen das Gremium in einer Aussendung aufs Schärfste. Auch der SK Rapid distanziert sich von den verbreiteten Inhalten. Bei den Rapid-Fans selbst rumort es nach dieser Aktion ebenso. Viele, die auch im Block West stehen, würden darüber nur den Kopf schütteln, so ein Anhänger. Die Austria will sich nicht äußern, da es eine Rapid-interne Angelegenheit sei.