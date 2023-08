Liz Hurley: Wer braucht schon einen Bikini?

Dass Liz Hurley mit ihren 58 Jahren immer noch top in Form ist, davon können sich die Fans regelmäßig auf ihrem Instagram-Profil überzeugen. Denn nur allzu gerne zeigt sich die Schauspielerin dort in knappen Bikinis. Doch diesmal hat die „The Royals“-Darstellerin den Zweiteiler einfach weggelassen. Denn so gibt‘s auch keine Bräunungsstreifen.