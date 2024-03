Zwei deutsche Klubs haben Klagenfurter am Zettel

„Länderspielpause tut gut“

„Es tut gut, dass die Länderspielpause jetzt da ist, wenn man so eine auf den Deckel kriegt“, sagte Keeper Philipp Menzel. Der Deutsche, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, steht indes schon am Notizblock einiger deutscher Klubs: So sollen laut „Krone“-Infos die Drittligisten Saarbrücken und auch Sandhausen (wo ja Klagenfurts Ex-Chef Imhof das Sagen hat!) am 25-Jährigen dran sein. Dass der Goalie still und leise mit einer Rückkehr nach Deutschland kokettiert, ist ohnehin kein großes Geheimnis mehr. . .