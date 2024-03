Auslandsrussen strömten in Salzburg zur Putin-Wahl

Hunderte im Exil lebende Russen waren nach Salzburg gepilgert. Vom russischen Konsulat in der Bürglsteinstraße reichte die Menschenschlange über die Karolinenbrücke und vorbei am Bezirksgericht. Am Nachmittag zählten Wahlhelfer 1300 Menschen am Gehsteig. Bis zu vier Stunden standen die Wähler an, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Viele davon aus Deutschland, denn das Konsulat in München blieb geschlossen.