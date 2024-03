Angst und Wut wegen Brandstifter im Gemeindebau

Unruhe rund um den Muhrhoferweg

So wirklich zur Ruhe kommen will das Grätzel seither nicht. Kurz nachdem die „Krone“ am Samstag den Muhrhoferweg verlässt, rast die Feuerwehr in die Sängergasse. Entwarnung, keine Brandstiftung. Ein Mittagessen war verbrannt. Wenige Stunden später stirbt in der Lorygasse eine 58-Jährige in einem Inferno in ihrer Wohnung. Auch hier deutet nichts auf Brandlegung hin.