Leader GAK stolpert, aber Leoben rutscht aus

Tabellenführer GAK kam gegen Lafnitz lange nicht auf Touren und hatte in der sechsten Minute Glück, als Lafnitz-Kicker Andre Leipold mit einem Elfmeter an Goalie Jakob Meisterhofer scheiterte. Dennoch gingen die Gäste in Führung, Jakob Knollmüller war in der 78. Minute per Kopf erfolgreich. Dem GAK gelang nur noch der Ausgleich durch einen von Daniel Maderner verwandelten Hand-Elfmeter (87.).