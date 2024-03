Auf Rekordgewinn folgen heuer Rekordinvestitionen

Geld für nachhaltige Energie und Infrastruktur

Die Millionen werden aber nicht gehortet oder an die Eigentümer ausgeschüttet, sondern investiert. Die Schwerpunkte dafür sind Stromerzeugungsanlagen, die Netzinfrastruktur und Wärmeversorgungsanlagen. 2023 flossen rund 417 Millionen Euro (eine Verdoppelung im Vergleich zu 2022) in Projekte wie den Windpark Soboth/Steinberger Alpe oder die Photovoltaik-Anlage „Sonnen.Wiese“ in Klagenfurt. „Darüber hinaus investierten wir im Geschäftsjahr 2023 auch in neue, zukunftsträchtige Geschäftsfelder wie den Glasfaserausbau“, erklärt Kelag-Vorstand Reinhard Draxler.