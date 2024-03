Kaum Daten- oder Brandschutz und Schlüssel fehlen

Mehr Geschosse und Leerstandsabgabe

Zum Thema „Leistbares Wohnen“ will der Stadtvize auf mehr Angebot seitens der Stadt setzen. „Wir müssen eine Grundstücksbevorratung angehen. Zusätzlich wäre ein Vorkaufsrecht für Land und Gemeinden eine legitime Forderung. Zusammen mit einer Leerstandsabgabe könnten wir so die Mietpreise in den Griff bekommen“, erklärt Liesnig. „Außerdem soll Wohnraum effizienter durch Nachverdichtungen, sprich mehr Geschosse, genutzt werden.“ Er will Verfahren straffen, schneller und effizienter machen.