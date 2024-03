Dammbruchargument: Kettenreaktion als Befürchtung

Besonders dann, wenn es um potenzielle Veränderungen in Politik oder Gesellschaft geht, verfällt man gern in diese Rhetorik, um dagegen zu argumentieren. Die Unvermeidlichkeit einer unerwünschten, gefährlichen Konsequenz wird dann von der Gegenseite ins Feld geführt, um den Blick auf eine differenzierte Betrachtungsweise zu vernebeln. Ein gutes Beispiel dafür lässt sich im Diskurs rund um die jüngste Gesetzesänderung zum Thema Autoraser finden. Diese müssen nun bei extremen Geschwindigkeitsverstößen ihr Auto abgeben. Als Pläne diesbezüglich erstmals aufkamen, gab es neben vielen Befürworterinnen und Befürwortern dieses Schrittes freilich auch Gegenstimmen. Diese befürchteten Eingriffe in die persönliche Freiheit und das Eigentumsrecht. Die Argumentationslinie dieses Lagers lautete nicht selten: „Wenn man jetzt Rasern das Auto wegnimmt, endet das noch in der kompletten Enteignung!“, nach dem Motto „Wenn man erst einmal einen Fuß in der Tür hat …“.