ÖFB-U17 scheitert hauchdünn in EM-Qualifikation

„Team ist am Boden zerstört!“

„Das gesamte Team ist am Boden zerstört. Wir haben alles für unser Spiel getan und wussten, dass wir auf den Ausgang der Parallelpartie angewiesen sind und hoffen müssen. Dass dort der entscheidende Treffer in der 90. Minute fällt, ist sinnbildlich für den Verlauf der Eliterunde, in der das Glück das ein oder andere Mal nicht auf unserer Seite gewesen ist“, sagte ÖFB-Teamchef Patrick Haidbauer.