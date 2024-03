Auinger: „Ich gehe nicht als Stadtvize in Pension“

Für Bernhard Auinger und Kay-Michael Dankl geht der Wahlkampf in die Verlängerung. Bis zur Stichwahl am 24. März kämpfen die beiden noch um jede Stimme. Im ersten Durchgang lagen sie 821 Stimmen auseinander. Auinger setzt auf seine Erfahrung und streut bürgerliche Themen ein. „Wenn wir uns ehrlich sind, hat bis auf mich in der neuen Stadtregierung keiner Erfahrung“, sagt der SPÖ-Kandidat. „Ich bin nicht mehr der Lehrling, ich habe das sechs Jahre lang gemacht.“