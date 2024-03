„Niemand fährt gerne zu uns!“

„Gott sei Dank spielen wir daheim!“ Lautet wohl der Tenor einiger Ardagger-Fans vor dem Heim-Duell am Freitag (19.30 Uhr) gegen Leobendorf. Der Grund: Beim SCU gehen nur im eigenen Wohnzimmer die Lichter an. So ist man als einziges Team in der Fußball-Ostliga zu Hause noch ungeschlagen, gab’s auf der eigenen Anlage 17 Punkte. Während der Aufsteiger in der Ferne durch die Finger schaut, erst einen Zähler holte.