Brütende Dohlen am „Hängenden Fels“ in Nüziders

Manche Exemplare zeigen sich besonders kreativ und errichteten ihre Brutplätze an den Außengewichten von Baukränen. Andere aber siedelten sich in Nüziders, am „Hängenden Felsen“ an. Auch diese Felswand ist nicht der ideale Platz, denn in der Wand verlaufen rund 300 Kletterrouten.