Odermatt und Co. spielen Katz‘ und Maus im Wald

Fette Ausbeute

Während Murisier und Caviezel im Gesamtweltcup vor dem Finale in Saalbach auf den Rängen 19 und 35 liegen, hat Überflieger Odermatt bereits die große Kristallkugel in der Tasche. Auch die Riesenslalom-Kugel gehört bereits dem 26-Jährigen, in der Abfahrt wie im Super-G führt er die Wertungen an.