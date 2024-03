FC Arsenal gegen FC Porto ab 21 Uhr LIVE

Arsenal ist nach dem vergangenen Spieltag Tabellenführer in der Premier League und glänzte in der Liga zuletzt mit acht Siegen in Serie. In der Champions League müssen die Nordlondoner im Rückspiel heute gegen den FC Porto aber einem Rückstand hinterherlaufen, die Portugiesen gewannen vor drei Wochen mit 1:0. Aus ihren letzten neun Champions-League-Achtelfinalspielen gewann Arsenal außerdem nur eines, das Publikum soll sie aber zum Aufstieg tragen.