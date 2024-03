„Eine Ausländer-Erkennung kann es nicht geben“

Ein rassistisches Überwachungssystem – gibt’s das wirklich?

Das Vorhandensein einer derartigen Anlage in seiner Disco wird vom dem Betreiber vehement bestritten. Wir wollten wissen, ob’s zumindest theoretisch technisch möglich ist und befragten dazu René Mayrhofer, Institutsvorstand und Leiter LIT Secure and Correct Systems Lab sowie Leiter des Christian Doppler Laboratory for Private Digital Authentication in the Physical World (CDL Digidow) an der Linzer Johannes Kepler- Uni.