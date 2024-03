Der Heimweltcup im Montafon wird „massiv“

„Sport am Berg und Party im Tal“

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kamen auf dem Kurs erneut 40 Zentimeter dazu – jetzt reicht es aber. „Die Prognosen für die nächsten Tage sind okay. Wichtig wäre, dass es auch am Samstag halbwegs passt“, hofft Speckle. Da gehts ab 14.15 Uhr nämlich nicht nur um die ersten Punkte am Berg, sondern auch um die Party im Tal. Für die sich mit der Band „folxhilfe“ ab 18 Uhr ein österreichischer Musik-Act der Extraklasse angesagt hat. Anders als bisher findet das Konzert aber nicht am Schrunser Kirchplatz, sondern im Silvretta Park Montafon in St. Gallenkirch statt.