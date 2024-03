14-Jähriger soll Mädchen (11) vergewaltigt haben

Sie sind noch Kinder – aber ihnen werden Verbrechen angelastet, wie sie nur wenige Erwachsene begehen: Zwei Burschen, 13 und 14 Jahre alt, stehen unter dem schweren Verdacht, einem noch jüngeren Mädchen in Mittelkärnten großes Leid zugefügt zu haben. Und damit auch Erinnerungen an erniedrigende Handlungen, die Petra (Name zum Schutz des Opfers verändert) wohl noch viele Jahre, vielleicht für immer, quälen werden.