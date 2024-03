Zwei Mädchen missbraucht: Neun Beschuldigte!

Zwei Fälle in Wien

Zuletzt hatten zwei ähnliche Vorfälle im Land für Schlagzeilen gesorgt. In Wien war ebenfalls im Dezember ein erst zwölfjähriges Mädchen mutmaßlich über Monate hinweg vergewaltigt worden - es gab 17 Verdächtige, auch hier wurde mitgefilmt. In einer Wiener Wohnung wurde außerdem am Dienstagvormittag eine 14-Jährige aufgefunden, mutmaßlich unter Drogen gesetzt und missbraucht - das Mädchen ist tot.