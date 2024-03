So stimmen wir uns richtig auf den Frühling ein

Melanie Schober und Regina Schrattmaier geben in der Galerie der Stadt Traun Einblicke in die Entstehung eines Mangas. Inklusive Live-Zeichnungen der Künstlerinnen und Verlosung von Mangabüchern. Datum: Vernissage: Do, 14. März, um 19 Uhr, Dauer: bis 5. Mai Infolink: www.traun.at

(Bild: werner redl)